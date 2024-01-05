İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8457
  • EURO
    32,7145
  • ALTIN
    1960.83
  • BIST100
    7547.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çok konuşulacak gol! Kenan Yıldız, İtalya'yı salladı
Spor

Çok konuşulacak gol! Kenan Yıldız, İtalya'yı salladı

İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus, rakibi Salernitana'yı 6-1 mağlup etti. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Juventus adına maça damga vuran bir gol attı.

5 Ocak 2024 Cuma 01:00 - Güncelleme:
Çok konuşulacak gol! Kenan Yıldız, İtalya'yı salladı
ABONE OL

İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus, Salernitana ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Juventus 6-1 kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 12. dakikada Miretti, 35. dakikada Cambiaso, 54. dakikada Daniel Rugani, 75. dakikada Bronn(k.k.) 88. dakikada Kenan Yıldız ve 90+1. dakikada Weah kaydetti. Salernitana'nın tek golü 1. dakikada Ikwuemesi'den geldi.

Kenan Yıldız maça yedek kulübesinde başladı ve 66. dakikada oyuna dahil oldu. Milli oyuncu 4. golde sol çaprazdan şutunu çekti, kaleciden seken topu Bronn kendi ağlarına yolladı. Öte yandan Kenan Yıldız, Juventus adına 5. golü yine sol çaprazdan hareketlenerek rakiplerini çalımladı ve harika bir son vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Bu sonuçla Juventus İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İşte Kenan Yıldız'ın muhteşem golü:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.