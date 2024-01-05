İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus, Salernitana ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Juventus 6-1 kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 12. dakikada Miretti, 35. dakikada Cambiaso, 54. dakikada Daniel Rugani, 75. dakikada Bronn(k.k.) 88. dakikada Kenan Yıldız ve 90+1. dakikada Weah kaydetti. Salernitana'nın tek golü 1. dakikada Ikwuemesi'den geldi.

Kenan Yıldız maça yedek kulübesinde başladı ve 66. dakikada oyuna dahil oldu. Milli oyuncu 4. golde sol çaprazdan şutunu çekti, kaleciden seken topu Bronn kendi ağlarına yolladı. Öte yandan Kenan Yıldız, Juventus adına 5. golü yine sol çaprazdan hareketlenerek rakiplerini çalımladı ve harika bir son vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Bu sonuçla Juventus İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İşte Kenan Yıldız'ın muhteşem golü: