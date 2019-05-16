Çok mutsuz Beşiktaş'a geri dönüyor

■ GENEL kurulu 5. kez başkan seçilerek atlatan Fikret Orman, gelecek yılın kadro planlaması için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin öncelikleri arasında teknik direktör sorunu ile stoper sorunu bulunuyor. Yeni hocayı lig biter bitmez açıklayacak olan Beşiktaş, eski futbolcusu Marcelo’yu da geri getirmek için girişimlere başladı. 2017 yazında 7 milyon euroya Fransa’nın Olimpik Lyon takımına satılan Brezilyalı stoper yeniden Kartal olabilir.

FRANSA’DA ÇOK MUTSUZ

■ BEŞİKTAŞ kadrosunda 3 stoper + Medel ve Necip bulunuyor. Roco ile Medel’in ayrılma ihtimalleri çok yüksek. Mirin henüz bekleneni veremedi. Ligin en iyileri arasında yer alan Vida’ya transfer teklifleri yağıyor. Sivas’a kiralanan Fatih Aksoy’un ise bonservisinin verilmesi gündemde… Durum böyleyken sorun çözecek bir stoper arayışına giren Orman yönetimi, eski dost Marcelo’ya haber yolladı. Lyon kulübünde mutsuz olan sambacı, “Gelirim” dedi.

AYRILMAYI KAFAYA KOYDU

■ MARCELO’NUN Lyon kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli isim çok iyi bir sezon geçirse de, taraftarlarla yaşadığı kriz Fransa macerasının erken bitmesine neden olabilecek düzeyde… Eşi ve çocukları da koyu bir Beşiktaş taraftarı olan yıldız futbolcu, Lyon yönetimiyle görüşerek transferinde kolaylık isteyecek. Lyon başkanı J.M. Aulas’ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunan sambacının önüne stoper transfer etmek istemesi de Marcelo’nun ayrılmaya karar vermesine neden oldu.

(Gunes)