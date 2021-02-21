Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ederken teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmadaki son değişiklik hakkını 88. dakikada Papiss Cisse'yi oyuna almak adına kullandı. Değişiklik sırasında oyundan çıkması adına numarası işaret edilen Caner Erkin, hocasına büyük tepki gösterdi.
88. dakikada Papiss Cisse oyuna girmek için beklerken tabelada numarasını gören Caner Erkin, el hareketlerinin yanı sıra sert sözlerle bu karara tepki verdi.
Caner Erkin, karşılaşmanın 82. dakikasında ise maçın hakemi Hüseyin Göçek'e itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü.