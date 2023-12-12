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Spor

''Çok üzgünüm'' Emre Belözoğlu kararını açıkladı

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından bir açıklama yaptı. Belözoğlu, yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu ancak sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını açıkladı.

AA12 Aralık 2023 Salı 16:54 - Güncelleme:
''Çok üzgünüm'' Emre Belözoğlu kararını açıkladı
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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