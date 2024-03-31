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Spor

Cole Palmer, Chelsea tarihine geçti!

Chelsea'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cole Palmer, kulüp tarihine geçti. Plamer, Chelsea formasıyla bir sezonda 20 gol katkısı sağlayan en genç oyuncu rekorunun sahibi oldu.

31 Mart 2024 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Cole Palmer, Chelsea tarihine geçti!
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Chelsea'nin son oynadığı Burnley maçında takımının attığı 2 golün altında imzası bulunan Cole Palmer, Londra devinin tarihine geçti.

Sezon başında 50 milyon euroya transfer olan Cole Palmer, Chelsea formasıyla bir sezonda Premier Lig'de 20 gol katkısı sağlayan en genç oyuncu rekorunu eline geçirdi.

Teknik direktör Mauricio Pochettino ise Palmer'ı, Angel Di Maria'ya benzettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Oynadığı mevki, solak olması ve bazı benzerlikleri, kalitesi nedeniyle Angel Di Maria'ya çok benziyor ve en az onun kadar yetenekli bir oyuncu."

38 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Chelsea formasıyla 38 resmi maça çıkan Cole Palmer bu karşılaşmalarda 18 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

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