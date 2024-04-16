İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4519
  • EURO
    34,5421
  • ALTIN
    2486
  • BIST100
    9679.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cole Palmer coştu, Chelsea farklı kazandı
Spor

Cole Palmer coştu, Chelsea farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, evinde konuk ettiği Everton'ı 6-0 mağlup etti.

16 Nisan 2024 Salı 00:53 - Güncelleme:
Cole Palmer coştu, Chelsea farklı kazandı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki maçı Chelsea 6-0'lık skorla kazandı.

Chelsea, 13'te Cole Palmer ile 1-0 öne geçti. Palmer, 18 ve 29'da da sahneye çıktı ve hat-trick yaptı. Mauricio Pochettino'nun ekibi Nicolas Jackson'un 44. dakikada attığı golle soyunma odasına 4-0 ile gitti.

Chelsea, 60. dakikada Palmer'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ev sahibi ekipte Jackson ve Madueke arasında penaltıyı kimin kullanacağına dair tartışma yaşandı ve topu son olarak Palmer aldı.

21 yaşındaki Palmer, penaltıda hata yapmadı ve kendisinin dört, takımının beşinci golünü attı. Chelsea'de 90'da sahneye çıkan Alfie Gilchrist maçın skorunu 6-0 olarak belirledi.

Chelsea, bu sonucun ardından puanını 47 yaptı. Everton, 27 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Arsenal deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.