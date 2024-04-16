Cole Palmer coştu, Chelsea farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki maçı Chelsea 6-0'lık skorla kazandı.

Chelsea, 13'te Cole Palmer ile 1-0 öne geçti. Palmer, 18 ve 29'da da sahneye çıktı ve hat-trick yaptı. Mauricio Pochettino'nun ekibi Nicolas Jackson'un 44. dakikada attığı golle soyunma odasına 4-0 ile gitti.

Chelsea, 60. dakikada Palmer'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ev sahibi ekipte Jackson ve Madueke arasında penaltıyı kimin kullanacağına dair tartışma yaşandı ve topu son olarak Palmer aldı.

21 yaşındaki Palmer, penaltıda hata yapmadı ve kendisinin dört, takımının beşinci golünü attı. Chelsea'de 90'da sahneye çıkan Alfie Gilchrist maçın skorunu 6-0 olarak belirledi.

Chelsea, bu sonucun ardından puanını 47 yaptı. Everton, 27 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, Arsenal deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.