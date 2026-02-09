Cole Palmer transfer iddialarına nokta koydu

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, olay hareketiyle transfer söylentilerine gereken cevabı vermiş oldu.

Hafta ortasında Carabao Kupası yarı finalinde Arsenal'e kaybederek hayal kırıklığı yaşadıktan sonra, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını canlı tutmak amacıyla Premier Lig'e geri dönmesi çok önemliydi.

Neyse ki seyahat eden hayranlar için, Cole Palmer şovuna ikram edildiler. Blues tılsımı, Midlands'da 38 dakikalık bir hat-trick aldı ve devreden kısa bir süre önce enfes bir futbol ziyafeti sundu. Ocak 2025'ten bu yana üst ligde daha önce açık oyundan sadece iki kez gol atan İngiliz oyuncu için çok ihtiyaç duyulan bir güven artırıcı ortamdı.

Manchester doğumlu forvet, bu yaz İngiltere'nin kuzeyine geri dönüşle ilişkilendirildi ve Londra'da huzursuz olduğuna dair raporlar ortaya çıktı. Arkadaşlarını özlediği iddiaları ve olumlu bir zihniyete sahip olma mücadeleleri medyada yayılmıştır ve bazı raporlar, Palmer'ın çocukluk kulübü Manchester United'ın onun için bir teklif yapabileceğini öne sürecek kadar ileri gitti.

Ancak, 23 yaşındaki oyuncu bu söylentileri kapattı ve bunu ilginç bir kutlamayla yaptı. İlk cezasını dönüştürdükten sonra Palmer uzaklaştı ve elleriyle kulaklarını kapattı, görünüşe göre etrafındaki gürültüyü engelledi. Daha sonra Chelsea kalabalığıyla etkileşime girdi, onları işaret ederek mesajını verdi.