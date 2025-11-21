Cole Palmer'den Chelsea'ye kötü haber! Evinde sakatlandı

Chelsea, yıldız futbolcusu Cole Palmer'den gelen haberle sarsıldı. Evinde sakatlık yaşayan İngiliz futbolcu, önemli maçlarda takımını yalnız bırakacak.

"BU MAÇLARDA YOK"

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Palmer için yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Burnley maçında ve Barcelona ile Arsenal maçlarında forma giyemeyecek, kesinlikle bu maçlarda oynayamayacak." dedi.

Sözlerine devam eden Maresca, "Maalesef, evinde bir kaza geçirdi ve ayak parmağını incitti. Ciddi bir şey değil ama kesinlikle bu hafta sahalara geri dönemeyecek. Geceleri sık sık tuvalete kalkıp başımı veya ayağımı çarparım. Böyle şeyler olabilir. Kasık sakatlığından neredeyse tamamen kurtulmuştu. Bu iyi bir haberdi ama sonra bu küçük olay yaşandı." dedi.

Palmer'in durumuyla ilgili sözlerine devam eden Enzo Maresca, "Parmağında kırık olup olmadığını bilmiyoruz ama bu hafta oynayamayacak." diye konuştu.

Bu sezon sakatlıklar boğuşan Cole Palmer, sadece 4 maçta forma giyebildi. Palmer, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

CHELSEA'NİN MAÇLARI

Premier Lig'de cumartesi günü Burnley ile karşılaşacak Chelsea, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Chelsea, ligin bir sonraki haftasında ise sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.