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Spor

Colin Cowherd: Kawhi deneyi, kötü bir deney

NBA analisti Colin Cowherd, Los Angeles Clippers'ın transfer politikasını ve Kawhi Leonard'ın durumunu eleştirdi.

25 Nisan 2023 Salı 14:19 - Güncelleme:
Colin Cowherd: Kawhi deneyi, kötü bir deney
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Fox Sports'un NBA analisti Colin Cowherd, Kawhi Leonard'ın LA Clippers için "kötü bir yatırım" olduğunu söyledi.

Cowherd, sunucusu olduğu 'The Herd' isimli programda Clippers'ın Phoenix Suns'a karşı playoff serisi hakkında konuşurken, takımın ana yıldızı Kawhi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

"Kawhi Leonard ve Paul George deneyinin dördüncü yılındayız. Ben şahsen Paul George'u kadroda tutmak isterdim çünkü kendisi elinden geldiğince oynuyor, insanlarla iletişim kuruyor ve koçlarıyla iyi bir diyalogu var. Ama Kawhi Leonard 32 yaşına geldi ve bu saatten sonra konuşkan ve iletişim kuran bir adam olmayacak. Artık Kawhi Leonard'dan vazgeçme zamanı geldi.

Buna isterseniz Clipper laneti deyin, fakat LA'de hiçbir ağırlıkları yok. Neredeyse her zaman çok kötüydüler. Yakın zamanda nihayet her şeyi doğru yapmaya başladılar, ama bu sefer de Kawhi Leonard oynamadı. Şu anda Kawhi deneyi, Clippers için kötü bir yatırım haline gelmiş durumda."

Leonard, Clippers ekibinin Suns'a karşı 1-3 geride olduğu playoff ilk turunun 4. maçında oynamamıştı ve yakın zamanda parkelere dönmesi de beklenmiyor.

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