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Spor

Colin Rösler: Galatasaray'ın güçlü oyuncuları yok diye rahat değiliz

Malmö stoperi Colin Rösler, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2024 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Colin Rösler: Galatasaray'ın güçlü oyuncuları yok diye rahat değiliz
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Malmö stoperi Colin Rösler, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Norveçli stoper Colin Rösler, Galatasaray'ın hücum gücüne vurgu yaptı.

"DÜNYANIN EN İYİ HÜCUM OYUNCULARI"

Sarı-kırmızılı takımın kalitesine değinen 24 yaşındaki stoper, "Yarınki maçın eğlenceli olacağını düşünüyorum. Dünyanın en iyi hücum oyuncuları olan bir takımla karşılaşacağımız için heyecanlıyım." dedi.

Rösler, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine "Üç güçlü oyuncu olmasa da Galatasaray'ın çok fazla iyi oyuncusu var. Onlar yoklar diye daha rahat değiliz." diye konuştu.

"KALECİLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Kalecilerden Johan Dahlin'in sakatlığı, Ricardo Friedrich'in ise hastalığı bulunduğunu belirten Rösler, "Bütün kalecilerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Şu anda kimin kalede olacağı kesinleşmedi ancak hepsi iyi kaleciler. Kim olursa olsun en iyi sonucu almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yarınki müsabakayı kazanmak zorunda olmadıklarını dile getiren Rösler, "Daha üç maç var. Yarınki maçı kazanmamız bizim için büyük avantaj olur ancak kazanmaya mecbur değiliz. Başaramazsak daha 2 maçımız var." şeklinde görüş belirtti.

İsveç Ligi'nin yaklaşık 1 ay önce bittiğinin hatırlatılması üzerine Norveçli stoper, "Ne kadar uzun bir lig olsa da önümüzde maçlar var. Şu anki ilgi odağımız tatil değil." değerlendirmesinde bulundu.

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