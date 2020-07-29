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Spor

Community Shield maçının tarihi açıklandı

İngiltere'de Premier Lig şampiyonu ile Federasyon Kupası sahibini karşı karşıya getiren Community Shield maçının tarihi belli oldu.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:20 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:20
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İngiltere Futbol Federasyonu, Community Shield finalinin 29 Ağustos'ta oynanmasına karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Premier Lig şampiyonu ile Federasyon Kupası sahibini karşı karşıya getiren Community Shield mücadelesinin 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacağı kaydedildi.

Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleye belli sayıda taraftar alınmasının gündemde olduğu basına yansıdı.

Community Shield maçında lig şampiyonu Liverpool'un rakibi, Federasyon Kupası finalinde cumartesi günü karşılaşacak Arsenal ya da Chelsea olacak.

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