Spor

Como, 2 golle 3 puanı aldı

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Como, evinde ağırladığı Sassuolo'yu 2-0 mağlup ederek 24 puana yükseldi.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 00:52 - Güncelleme:

İtalya Serie A 13. hafta mücadelesinde Como, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Como, Giuseppe Sinigaglia'da oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Como'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Anastasios Douvikas ve 53. dakikada Alberto Moreno kaydetti.

Ev sahibi Como'da Fenerbahçe'den transfer edilen Diego Carlos, 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Como, ligde 24 puana ulaştı. Sassuolo, 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Como, Inter deplasmanına gidecek. Sassuolo, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.

FABREGAS ETKİSİ

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, bu sezon Serie A'da 6 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı.

