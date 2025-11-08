İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Como-Cagliari maçında gol sesi çıkmadı

Serie A'nın 11. haftasında karşı karşıya gelen Como ile Cagliari sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Cagliari'de milli futbolcu Semih Kılıçsoy maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Haber Merkezi8 Kasım 2025 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Como-Cagliari maçında gol sesi çıkmadı
İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Como ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Como'da mücadeleye ilk 11'de başlayan İspanyol santrfor Alvaro Morata, 63. dakikada yerini Anastasios Douvikas'a bıraktı.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Como, ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Cagliari'nin ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Como, puanını 18 yaptı. Cagliari ise puanını 10'a yükseltti.

Milli aranın ardından Como, Torino deplasmanına gidecek. Cagliari, Genoa'yı ağırlayacak.

  • SerieA
  • ComoCagliari
  • SemihKılıçsoy

