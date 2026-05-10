Como deplasmanda 3 puanı 1 golle aldı

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Hellas Verona ile Como karşı karşıya geldi.

Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan müsabakayı Como 1-0 kazandı.

Como'ya galibiyeti getiren golü 71. dakikada Anastasios Douvikas kaydetti.

Hellas Verona'nın 75. dakikada Kieron Bowie ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

Como'da Fnerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Diego Carlos 90 dakika sahada kalırken Alvaro Morata ise süre alamadı.

Hellas Verona'da ise Victor Nelsson mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Como puanını 65'e yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Verona ise 20 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Como gelecek hafta sahasında Parama'yı ağırlayacak. Hellas Verona ise deplasmanda Inter'e konuk olacak.