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Spor

Como, Genoa'yı tek golle devirdi

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Como sahasında konuk ettiği Geona'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2025 Pazar 15:49 - Güncelleme:
Como, Genoa'yı tek golle devirdi
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İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Como, Genoa'yı konuk etti.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Como'ya galibiyeti getiren golü dakika 59'da Espeto kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Como, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Dele Alli, karşılaşmada süre almadı.

Cesc Fabregas'ın ekibi Como, bu galibiyetin ardından puanını 42 yaptı. Genoa, 39 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Como, Parma deplasmanına gidecek. Genoa, Milan'ı konuk edecek.

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