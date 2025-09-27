Como ile Cremonese yenişemedi

İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Como ile Cremonese karşı karşıya geldi.
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Como'yu öne geçiren golü 32. dakikada Nico Paz attı. Federico Baschirotto 69. dakikada attığı golle Cremonese'yi beraberliğe taşıdı.
Mavi-beyazlılarda Jesus Rodriguez, 82. dakikada yaptığı müdahale sonra direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Karşılaşmaya yedek başlayan Cremonese'nin golcüsü Jamie Vardy, oyuna dahil olamadı.
Bu sonuçla birlikte Como 8, Cremonese ise 9 puana yükseldi.
Mavi-beyazlılar gelecek hafta Atalanta deplasmanında ter dökecek. Cremone temsilciside Inter'e konuk olacak.