İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,764
  • EURO
    53,5228
  • ALTIN
    6624.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Como, Şampiyonlar Ligi biletini aldı!

Como, Serie A'nın son haftasında deplasmanda Cremonese'yi 4-1 mağlup ederek sezonu 4. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 00:01 - Güncelleme:
Como, Şampiyonlar Ligi biletini aldı!
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Como, Cremonese deplasmanına konuk oldu. Como, Giovanni Zini'de oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Como, Jesus Rodriguez'in 36. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip Como, Anastasios Douvikas'ın 51. daikada attığı golle 2-0'ı buldu.

Cremonese'de Federico Bonazzoli'nin 55. dakikada attığı penaltı golüyle skor 2-1'e geldi.

Ev sahibi ekip Cremonese'de Milan Djuric, 71. dakikada kırmızı kart gördü. Cremonese'de 71. dakikada Alberto Grassi ve 73. dakikada David Okereke de kırmızı kart gördü ve ev sahibi takım 8 kişi kaldı.

Como, Lucas Da Cunha'nın 74. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 3-1'e getirdi. Como'da golü atan Cunha, 81. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve maçı 4-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Como, sezonu 71 puanla 4. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı. 34 puanda kalan Cremonese ise Serie B'ye düştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.