20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
  • Como'dan Lazio deplasmanında 3 gollü zafer
Como'dan Lazio deplasmanında 3 gollü zafer

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Como, Lazio deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Konuk ekipte Nico Paz attığı iki golle, Baturina ise gol ve asist katkısıyla maçın öne çıkan isimleri oldu.

20 Ocak 2026 Salı 01:10
İtalya Serie A 21. hafta maçında Como deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Martin Baturina, 24 ve 49. dakikalarda Nico Paz kaydetti. Como'da Nico Paz 35. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Como'nun genç yıldızları maça damga vurdu; Nico Paz 2 gol ile oynarken Baturina 1 gol, 1 asist ile oynadı.

Bu sonuçla birlikte Como puanını 37'ye çıkarırken, Lazio 28 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Como, Torino'yu konuk edecek. Lazio ise Lecce deplasmanına gidecek.

