Como'dan Torino karşısında 6 gollü şov

İtalya Serie A 22. hafta maçında Como, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Como, Giuseppe Sinigaglia'da oynanan maçı 6-0'lık skorla kazandı.

Como'ya galibiyeti getiren golleri, 8 ve 66. dakikalarda Anastasios Douvikas, 16. dakikada Martin Baturina, 59. dakikada penaltıdan Lucas Da Cunha, 70. dakikada Nikolas-Gerrit Kühn ve 76. dakikada Maxence Caqueret kaydetti.

Torino'da maça ilk 11'de başlayan Emirhan İlkhan, 67 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Como, ligde 40 puana yükseldi. Torino, 23 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Como, sahasında bu kez Atalanta'yı konuk edecek. Torino, evinde Lecce'yi ağırlayacak.