Comolli 4 transferi bitirdi! İşte o isimler...

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak adına bir süredir çok fazla oyuncu ile temas halindeydi.

Temaslarını sıklaştıran Fenerbahçeli kurmaylar, dış transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Türkiye dışından 4 oyuncuyu kadroya katmak için düğmeye basan Fenerbahçe yönetiminde bu transfer operasyonunda Damien Comolli başrolü oynuyor.

İşte dev transfer harekatının detayları...

SANTRFORA MITROVIC!

Kadroya iki golcü takviyesi yapacak olan Kanarya'nın ilk tercihi Sırp oyuncu. 24 yaşındaki yıldızı kiralamak isteyen yönetim, Fulham'a teklif yaptı, pusuya yattı. Fulham'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından birçok kulübün listesine adını yazdıran oyuncusu Aleksandar Mitrovic, Fenerbahçe'nin de radarına girdi. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki golcünün transferi konusunda somut adımlar attı. Kulübü Fulham'a 2 milyon euro kiralama bedeli öneren sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuya da teklifini iletti.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon 37 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergileyen Mitrovic'in bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kiralamak istediği kaydedildi. Önceki sezon 15 milyon euro bonservis ile Newcastle'dan Fulham'a transfer olan Mitrovic'in Almanya'dan teklifler aldığı belirtildi.

En yüksek teklifi Fenerbahçe'nin sunduğu ifade edilirken, önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

SALVIO BOMBASI

Gündemdeki diğer bir hücum oyuncu Benfica'dan... Portekiz ekibinin sağ kanatta oynayan yıldızını kiralamayı planlayan Fenerbahçe, tüm şartları zorluyor.

Birçok bölgeye transfer yapacak olan Fenerbahçe, sağ kanat için de aradığı ismi buldu. Benfica'da fazla şans bulamayan Eduardo Salvio'yu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, bonservisi yüksek olan bu oyuncuyu kiralamaya çalışacak.

Portekiz ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sağ kanadı 2 yıllığına kiralamak isteyen Kanarya, transferde tüm şartları zorlayacak. Arjantinli yıldıza yıllık 1.5 milyon euro ödemeyi planlayan sarı-lacivertliler, transfer tahtasının açılmasının ardından işi resmiyete dökecek.

8 sezondur formasını giydiği Benfica'da 5 lig şampiyonluğu yaşayan Salvio, Portekiz kariyerinde 266 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 62 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 54 asist yaptı.

3 takımda oynayan Salvio, daha önce İspanya'da Atletico Madrid, ülkesinde de Club Lanus'ta forma giydi.

KOLAROV TAMAM GİBİ

Uzun süredir konuşulan isimlerden biri de Sırp futbolcuydu. Roma'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorladığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu isimlerden biri Aleksandar Kolarov... İki sezondur formasını giydiği Roma ile yollarını ayıracak olan Sırp futbolcunun sarılacivertlilere imza atması bekleniyor.

İtalyan medyası da bu habere geniş yer ayırırken, anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı ileri sürülüyor. Roma formasıyla geçtiğimiz sezon 43 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, sol bekin dışında sol önde ve stoper olarak da görev yapıyor.

Güçlü fiziği, istikrarı ve oyunun her iki yönünü de kullanmasıyla öne çıkan tecrübeli futbolcunun yıllık ücret konusunda 3 milyon euro istediği belirtiliyor. F.Bahçe Yönetimi ise teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği Kolarov'un yıllık ücreti konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

Uzun süre İngiltere'de Manchester City forması giyen Kolarov, Sırbistan Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor.

FEJSA İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertliler, ilk transferini yaptı. Yönetim, uzun süredir gündemde yer alan 30 yaşındaki önlibero ve kulübü Benfica ile her konuda anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe, bombayı patlattı.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu Ljubomir Fejsa ile her konuda anlaşma sağladı. Yönetim, 30 yaşındaki Sırp oyuncunun 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Benfica ile 3 milyon euro bonservis bedeli konusunda el sıkışırken, futbolcuyla da 3 senelik sözleşme imzalayacak.

6 sezon formasını giydiği Portekiz ekibi ile 5 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli önlibero, Sırbistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı davrandığı isimlerden olan Fejsa'ya 1.7 milyon euro'dan 3 senelik imza attıracak olan Fenerbahçe, 300 bin euro'yu aşmamak şartıyla anlaşmaya bonus maddeleri de ekletti.

Bu sezon Benfica formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Fejsa, savunmanın önünde başarılı bir sezon geçirirken, hücuma ise katkı sağlamadı.