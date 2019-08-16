28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Comolli, Kolarov ve Luiz Gustavo transferleri için Ali Koç'tan onay bekliyor

Ali Koç'tan onay bekleyen Comolli, Roma ve Marsilya'ya Kolarov ve Gustavo için yapılan teklifleri biraz daha artıracak. Olmazsa alternatif listedeki isimlerle anlaşılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo transferlerinin kaderi önümüzdeki hafta netleşecek... Şimdiye kadar iki oyuncu için yapılan girişimlerden olumlu sonuç elde edilememişti. Roma, Fenerbahçe'nin önerdiği 2 milyon euro'yu reddederken, Kolarov için 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Marsilya da Gustavo konusunda 7 milyon euro'dan aşağıya düşmeyince, pazarlıklar tıkandı.

Alternatif isimlerle temaslara başlayan yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki hafta son bir hamle yapacağı gelen haberler arasında... Başkan Ali Koç'tan onay bekleyen sportif direktör Comolli, Roma ve Marsilya'ya önerilen rakamları bir miktar daha artıracak. Teklifler kabul görürse iki yıldızın transferi bitirilecek. Ak si halde 6 numara ve sol bekteki boşluk yedek listedeki oyuncularla doldurulacak.

Transfer neden gecikti?

Kanarya'da transferde yaşanan gecikme sıkıntıya neden olurken, taraftarların da morali bozuldu... Bunun başlıca nedeni ise kulübün içinde bulunduğu mali zorluklar ve UEFA'nın sıkı denetimi. İşte 4 maddede yaşanan gecikmenin sebepleri: 1- Mali sıkıntı ve yüksek borçlar, 2- FFP kurallarına uyma zorunluluğu, 3- Takımın, Avrupa kupalarına katılamaması. 4- Kaynak oluşturmak için satılması planlanan Miha Zajc'ın hâlâ gönderilememesi.

(Sabah)

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li Korgeneral'den Karargah'a 'güvenli bölge' ziyareti

ABD'li Korgeneral'den Karargah'a 'güvenli bölge' ziyareti

Dikkat! 65 sözleşmeli personel alınacak

Dikkat! 65 sözleşmeli personel alınacak

Trump talimatı verdi! Dünyanın en büyük adasını istiyor

Trump talimatı verdi! Dünyanın en büyük adasını istiyor

15 dakika içinde arka arkaya ateşledi

15 dakika içinde arka arkaya ateşledi

Aylan Bebek filminde 'Bakan Soylu' detayı: Dünya bizi yalnız bıraksa da...

Aylan Bebek filminde 'Bakan Soylu' detayı: Dünya bizi yalnız bıraksa da...

Yapımı 2 gün sürüyor, talep patladı

Yapımı 2 gün sürüyor, talep patladı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden Kosovalı büyükelçiye kınama

HDP'li belediyeler PKK kamplarına döndü! Şehit yakınlarını barındırmıyorlar

HDP'li belediyeler PKK kamplarına döndü! Şehit yakınlarını barındırmıyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Uyurgezer genç 4. kattan düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi

Uyurgezer genç 4. kattan düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi

16 yaşındaki aktivistin yolculuğu başladı

16 yaşındaki aktivistin yolculuğu başladı

Kavunun mucizevi faydaları

Kavunun mucizevi faydaları

Yalova'da şaşırtan keşif: Hashtag işaretini ilk onlar kullanmış

Yalova'da şaşırtan keşif: Hashtag işaretini ilk onlar kullanmış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA