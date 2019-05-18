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Comolli transferi bitirmek için İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe aradığı kaleciyi İspanya'da buldu. Cillessen'de Manchester United'a takılan Comolli, Girona'nın tecrübeli eldiveni Bono'yu bitirmek için kulübün Katarlı sahipleriyle pazarlık masasında.

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İspanya'da kaleci avına çıkan Fenerbahçe, Girona'nın Fas asıllı Kanadalı kalecisi Bono'yu gündemine aldı.

Volkan ve Kameni'yle yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, Harun ve genç Berke'nin önüne güvenilir bir kaleci transfer etmeyi planlıyor.

İyi bir sezon geçirse de Girona'nın küme düşmesine engel olamayan Bono için kulübün Katarlı sahipleriyle temasa geçen Comolli, ödeyebilecekleri en yüksek rakamı teklif etti. Oyuncunun 2. ligde oynamak istemediği ve F.Bahçe'ye sıcak baktığı aktarıldı.

CILLESEN'DE ŞEYTAN ÇARPMASI

Sarı-lacivertlilerin İspanya'daki asıl hedefi ise Barcelona'nın Hollandalı file bekçisi Jasper Cillessen'di… Ancak, İngiliz devi Manchester United'ın David de Gea'ya iyi bir yedek araması ve 30 yaşındaki kaleciyi transfer etmek istemesi bu hamleyi zorlaştırdı. Cillessen geçtiğimiz günlerde "İlk önce tatile çıkacağım. Sonra da oynayabileceğim yeni bir kulüp bulmayı umuyorum çünkü oynamak istiyorum" açıklamasıyla ayrılığını ilan etmişti.

(Güneş)

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