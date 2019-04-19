Comolli'den Alex'e 'Bana oyuncu önermeyin bunu alın götürün'

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Sözleşmesinde 4 milyon euro’ya serbest kalır maddesi kullanılarak Gremio’dan transfer edilen Jailson önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de kesin olarak olmayacak.

ERSUN YANAL JAİLSON'U SİLDİ

Sezon başında istikrarlı bir şekilde forma giymesine rağmen 23 maçta sadece 2 gol 1 asist yapabilen Jailson, Ersun Yanal’ın gelişiyle arka plana itilirken Brezilyalı futbolcunun kapasitesinin yetersiz olması Fenerbahçe’nin hanesine kötü transfer olarak yazıldı. Ligin 16.haftasında oynanan Erzurumspor maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal, Jailson’u sadece 4 maçta ilk 11’de denedi. Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde gelen ve oynadığı futbolla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Tolgay Arslan’ı bile kesemeyen Jailson, hocası tarafından gözden çıkarılırken, 23 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Brezilya’ya geri döneceği belirtildi.

ALEX DE SOUZA - LUCİANO VE DEİVİD YARDIMCI OLABİLİR



Ciddi bir talibi çıkmayacak gibi gözüken Jailson kiralık olarak gönderilmeyi beklerken, oyuncu için Alex de Souza-Luciano ve Deivid’in araya gireceği bildirildi.