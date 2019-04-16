Comolli'nin Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen ancak yaptığı transferlerle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Damien Comolli'nin sezon sonunda görevinden ayrılacağı belirtilmişti.

Fransız futbol adamının yerine ise şu anda Fenerbahçe için Güney Amerika'da futbolcu takip eden Sarı-Lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'nın getirileceği iddia edilmişti.

Comoll'nin Ersun Yanal sonrası yetkilerinin sınırlandırıldığı ve transfer görüşmeleri dışında alınacak futbolculara karar verme konusuna müdahil olmayacağı öne sürülmüştü. Fransız futbol adamı, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili kararını verdi..

Futbol Arena'nın haberine göre Comolli, sezon sonunda Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Fransız sportif direktör, yakın çevresine sezon sonunda ayrılacağı iddialarının doğru olmadığını ve görevine devam edeceğini söylediği öğrenildi.