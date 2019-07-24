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Comolli'nin önerdiği Yann M'Vila'ya Ersun Yanal'dan ret: Daha iyi isimlere odaklanmalıyız

Damien Comolli'nin Yann M'Vila teklifine Ersun Yanal'dan onay çıkmadı.

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TM Dijital Haber Merkezi

İyi bir ‘6’ numara için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin Yann M’Vila ile ilgilendiği iddia edilse de sarı lacivertli kulübün Fransız orta sahayı kesinlikle düşünmediği ortaya çıktı. Daha önce Saint – Etienne’de görev alan Damien Comolli’ye teklif edilen M’Vila için Ersun Yanal’ın olumsuz rapor verdiği belirtilirken, tecrübeli teknik adamın 29 yaşındaki oyuncuyu veto ettiği öğrenildi.

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2014’te İnter’de 14 maça çıktıktan sonra performans olarak sürekli geriye doğru giden ve Rus ekibi Rubin Kazan ile Saint – Etienne arasında mekik dokuyan Yann M’Vila’nın Fransız ekibi tarafından birçok takıma teklif edildiği bildirilirken, bu takımların arasında Fenerbahçe’nin de olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Lig 1’de 40 maça çıkmasına rağmen sadece 1 asist yapan tecrübeli orta saha 15 kez Fransa Milli Takımı’na seçilirken, M’Vila’nın 2014’ten beri kiralık olarak farklı kulüplerde oynaması kafalarda soru işareti bıraktı.

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