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Spor

CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Meksika ekibi Leon oldu

Meksika kulübü Leon, 2-1 kazandığı CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonunun) Şampiyonlar Ligi finali ilk maçının rövanşında ABD'nin Los Angeles takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 11:11 - Güncelleme:
CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Meksika ekibi Leon oldu
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Meksika kulübü Leon, 2-1 kazandığı CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonunun) Şampiyonlar Ligi finali ilk maçının rövanşında ABD'nin Los Angeles takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu.

CONCACAF Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk maçını evinde 2-1 kazanan Meksika temsilcisi, karşılaşmanın rövanşında da Los Angeles'ı Lucas Di Yorio'nun 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

İLK KEZ KUPAYI KAZANDILAR

Organizasyonda ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıran Leon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra etkinliğin 2025 için planlanan genişletilmiş 32 takımlı versiyonuna da katılmaya hak kazandı.

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