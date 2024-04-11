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Spor

CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda! Inter Miami çeyrek finalde elendi

Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Monterrey'e iki maçta da yenilerek turnuvaya veda etti.

IHA11 Nisan 2024 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz veda! Inter Miami çeyrek finalde elendi
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Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Meksika ekibi Monterrey'e iki maçta da yenilerek turnuvaya veda etti.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında MLS ekibi Inter Miami, deplasmanda Meksika temsilcisi Monterrey ile Estadio BBVA'da karşılaştı. Müsabakada Meksika ekibi 31. dakikada Brandon Vazquez, 58. dakikada German Bertarame ve 64. dakikada da Jesus Gallardo'nun attığı gollerle 3-0 öne geçerken, Inter Miami ise Jordi Alba'nın 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelenin 85. dakikasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ortasında Paraguaylı oyuncu Diego Gomez skoru 3-1'e getirse de ABD takımının tur atlaması için yeterli olmadı. İlk maçı da evinde 2-1 kaybeden Inter Miami, toplamda 5-2'lik skorla yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Inter Miami, Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba gibi futbolcuları transfer edip kurduğu iddialı kadroyla adından söz ettirmişti.

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