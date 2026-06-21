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Spor

Conceiçao: Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz

Francisco Conceiçao, Portekiz'in Özbekistan maçı öncesi Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 22:56 - Güncelleme:
Conceiçao: Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz
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Portekiz Milli Takımı'ndan Francisco Conceiçao, Dünya Kupası'nda Özbekistan ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

23 yaşındaki futbolcu, özellikle takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Francisco Conceiçao, "Cristiano Ronaldo gibi bir golcü tarihte yok..." dedi.

Conceiçao, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz. Ronaldo zaten gol atabilecek yeteneğe sahip. Gol atma konusunda Cristiano Ronaldo ile kimse boy ölçüşemez." diye konuştu.

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