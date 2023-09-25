Connelly: Edwards, canavar gibi bir yıla hazırlanıyor

Minnesota Timberwolves'un basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly, takımın yükselen yıldızı Anthony Edwards'ın "canavar gibi" bir yıl geçireceğini söyledi.

Connelly, yakın zamanda The Athletic'ten Jon Krawczynski ile yaptığı röportajda Edwards'a hem saha içinde hem de saha dışında olan hayranlığını dile getirdi:

"Harika bir çocuk. Ve etrafındaki insanlar da harika. Şehri ve organizasyonu çok seviyor. Koç Chris Finch ile oldukça özel bir bağı var. Pozitif bir takım arkadaşı ve bu günümüzde çok görülen bir şey değil. Kendisi resmen tüm ekibin moral kaynağı ve ona sahip olduğumuz için o kadar şanslıyız ki... Bence canavar gibi bir yıl geçirmeye hazır."

NBA'deki üçüncü yılında Edwards, oyununda önemli ilerlemeler kaydederek maç başına 36 dakikada 24,6 sayı, 5,8 ribaund ve 4,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

Ayrıca 22 yaşındaki şutör guard, FIBA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımıyla turnuvanın öne çıkan oyuncularından biri olarak ismini daha da geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.