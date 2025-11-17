İSTANBUL 20°C / 16°C
17 Kasım 2025 Pazartesi
Conor Gallagher geleceği hakkında konuştu

Atletico Madrid forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Conor Gallagher İspanyol basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

17 Kasım 2025 Pazartesi 14:30
Atletico Madrid forması giyen Conor Gallagher, İspanyol basınından AS'a açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında takımdan ayrılabileceği haberleri çıktığı hatırlatılan 25 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid'den ayrılmak istemediğini söyledi.

Conor Gallagher, açıklamasında, "Atletico Madrid'de çok mutluyum. Hedefim Atletico Madrid ile kupalar kazanmak ve takımda daha büyük bir rol oynamak. Daha fazla süre almak ve elimden geldiğince takıma yardım etmeye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan İngiliz futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.

