İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4392
  • EURO
    53,3053
  • ALTIN
    6864.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Conor Morgan: Güzel bir galibiyetle başladığımız için mutluyuz
Spor

Conor Morgan: Güzel bir galibiyetle başladığımız için mutluyuz

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup eden Beşiktaş GAİN'in başarılı oyuncusu Conor Morgan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Conor Morgan: Güzel bir galibiyetle başladığımız için mutluyuz
ABONE OL

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 85-72 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'nun 1 maç eksiği bulunan ligde bu sonuçla liderliğini sürdüren Beşiktaş GAİN'in başarılı oyuncularından Conor Morgan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Conor Morgan, "Avrupa'nın en iyi takımlarından biri oldukları açık. Bu yüzden kendinizi onlarla mukayese etmek güzel. Play-offlara girerken kendimizi iyi hissetmemiz önemliydi. Heyecanlıyız ve play-offlara böylesine güzel bir galibiyetle başladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI GALİBİYET ALDIK'

Maçta 9 sayı, 4 ribaundla oynayan tecrübeli forvet kendi performansını değerlendirerek, "İlk yarıya biraz yavaş başladım ama ikinci yarıda birkaç şutumun girdiğini görmek güzeldi, bunu hissetmek iyi geldi. Ancak buna çok da takılmıyorum. Çok iyi bir takıma karşı galibiyet aldık. Hepimizin üzerine düşeni çok iyi yaptığını düşünüyorum. Sert oynadık ve birlikte hareket ettik" diye konuştu.

'HERKES İÇİN BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞIYDI'

Beşiktaş GAİN'in BKT EuroCup'ta oynadığı final maçına da değinen Morgan, "Evet, bildiğiniz gibi herkes için büyük bir hayal kırıklığıydı. Hepimiz çok üzüldük. Organizasyon, takım ve her açıdan işler planladığımız gibi gitmedi. Ama bazen böyle şeyler olur ve asıl mesele buna nasıl tepki verdiğinizdir" diyerek sözlerini tamamladı.

  • Beşiktaş GAİN
  • Conor Morgan
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.