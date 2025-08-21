İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
Conor Morgan: Umarım bu sene geçen seneden daha iyisini yapabiliriz

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti ve pivotu Conor Morgan yeni sezon için değerlendirmelerde bulundu.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın uzun forveti ve pivotu Conor Morgan, siyah-beyazlı formayla yeni sezonda başarılar kazanmak istediklerini söyledi.

Conor Morgan, geçen sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 59 maçta görev alarak, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

İrlanda asıllı Kanadalı basketbolcu, yeni sezon açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Çalışmalara yeni başladıklarını anımsatan Morgan, "Takıma yeni katılan oyuncularla oynayacağım için çok heyecanlıyım. Geçen sezon takım çok başarılıydı çünkü takım içerisinde ilişkimiz çok iyiydi. Aile gibiydik. Bu takımla da bu olguyu inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Daha da başarılı olmayı iple çekiyorum." diye konuştu.

Geçen sezon kritik anlarda isabetli atışlarıyla ön plana çıkan 31 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Bu şutları sokmak ana hedefim değil ama oyunun içinde olmak istiyorum. Takımım için oyunu değiştirebilmek istiyorum. Önemli anlarda şutları potaya sokmaktan keyif alıyorum. Bu sene de takım olarak bunu yapabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"DUSAN İLE ARAMIZDAKİ İLİŞKİ ÇOK İYİ"

Conor Morgan, başantrenör Dusan Alimpijevic ile aralarındaki iletişimin çok iyi olduğunu aktardı.

Tecrübeli basketbolcu, Alimpijevic'in kendisinden ve takımdan neler beklediğini bildiğini vurgulayarak, "Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dusan ile aramızdaki ilişki çok iyi. Takıma katılan yeni isimlere de sisteme kolay alışmaları için yardımcı oluyor. Umarım bu sene geçen seneden daha iyisini yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

