30 Eylül 2025 Salı
Spor

Conte: Maç takvimine alışmalıyız

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 18:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Maç öncesi basın toplantısında Sporting'in kendilerine göre bir gün daha fazla dinlenme imkanı bulduğu hatırlatılan İtalyan teknik adam, "Maç takvimi konusunda tartışma başlatmak istemiyorum. Bir gün daha fazla antrenman yapabilseydik, maça daha iyi hazırlanabilirdik ama buna alışmamız gerekiyor." dedi.

Sporting karşısında dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Conte, "Portekiz futbolu her zaman ön planda olmuştur. Portekiz takımları, Avrupa'da her zaman rakiplerine sorun çıkarlar. Bu yüzden dikkatli olmalıyız." dedi.

Napoli ile Sporting, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

