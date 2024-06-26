Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Napoli, Jayden Oosterwolde için ısrarını sürdürüyor.

CONTE ÖZEL İSTEKTE BULUNDU

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, taktiksel esnekliğini çok beğendiği Jayden Oosterwolde için yönetime özel talepte bulundu.

30 MİLYON EURO TALEP

Bununla birlikte Fenerbahçe'nin Oosterwolde için yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi, şimdilik Napoli cephesinin bu transfere uzak durmasını sağlıyor. Ancak Conte'nin ısrarcı tavrı sebebiyle, Napoli kısa sürede harekete geçebilir.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıktı. 3164 dakika süre alan Oosterwolde 2 gol katkısı sundu. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen Hollandalı oyuncuya en güncel verilere göre; 13 milyon Euro değer biçiliyor.