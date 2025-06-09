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Spor

Cooper Flagg, Mavericks özel görüşme gerçekleştirecek

2025 NBA Draft sınıfının bir numaralı adayı olarak gösterilen Cooper Flagg, 17 Haziran'da Dallas Mavericks ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 15:56 - Güncelleme:
Cooper Flagg, Mavericks özel görüşme gerçekleştirecek
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ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre bu görüşme, Mavericks'in genç yıldızı ilk sıradan seçme niyetini daha da netleştiriyor.

Dallas, geçen haftaki NBA Draft Lotaryası'nda büyük bir sürprize imza atarak 39-43'lük sezon derecesine rağmen ilk sırayı elde etti. Bu, kulüp tarihindeki ilk 1 numaralı seçim hakkı olacak.

Flagg, Maine eyaletinden 2.06 metre boyunda bir forvet. Savunma sezgileri, dış şut yeteneği ve yüksek basketbol zekâsı sayesinde bu yılın en dikkat çeken oyuncusu konumunda. Medyaya yaptığı açıklamada, iki yönlü katkı ve takım başarısına odaklandığını vurguladı.

Mavericks'in bu beklenmedik şansı, takımın mevcut yıldızları etrafında yeni bir yapı kurması adına büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Flagg dışında bu yılın üst düzey adayları arasında guardlar Dylan Harper ve VJ Edgecombe, kanat oyuncusu Ace Bailey ve uzun forvet Derik Queen öne çıkıyor.

San Antonio Spurs ikinci sıradan seçecek. İlk beşi ise sırasıyla Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets ve Utah Jazz tamamlayacak.

NBA Draft Combine etkinliği mayıs ortasında sona erdi. Erken başvuru çekilme tarihi ise 15 Haziran. 2025 NBA Draftı'nın ilk turu 25 Haziran'da, ikinci turu ise 26 Haziran'da yapılacak.

  • Cooper Flagg
  • Dallas Mavericks

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