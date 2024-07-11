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Spor

Copa America'da finalin adı belli oldu! Kolombiya, Uruguay'ı tek golle devirdi

Kolombiya, 2024 Copa America'nın yarı finalinde karşılaştığı Uruguay'ı Jefferson Lerma'nın attığı tek golle mağlup ederek finalde Arjantin'in rakibi oldu.

11 Temmuz 2024 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Copa America'da finalin adı belli oldu! Kolombiya, Uruguay'ı tek golle devirdi
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Uruguay ile Kolombiya, 2024 Copa America'nın yarı finalinde kozlarını paylaştı. Müsabakayı 1-0 kazanan Kolombiya, finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Kolombiya karşılaşmanın 39. dakikasında Jefferson Lerma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kolombiya'da Daniel Munoz ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.

İkinci yarıyı 10 kişi oynayan Kolombiya skoru korumasını bildi ve adını finale yazdırdı.

2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03:00'te karşı karşıya gelecek.

Uruguay ise üçüncülük maçında 14 Temmuz Pazar günü TSİ 03:00'te Kanada ile karşılaşacak.

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