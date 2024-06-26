Copa America'da heyecan iki maçla devam etti

Copa America 2024 A Grubu ikinci haftasında Peru ile Kanada karşı karşıya geldi.

Children's Mercy Park'ta oynanan mücadeleyi Kanada 1-0 kazandı.

Kanada'ya galibiyeti getiren golü, 74. dakikada Jonathan David kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kanada, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana ulaştı. İlk maçta Şili ile berabere kalan Peru ise 1 puanda kaldı.

YARDIMCI HAKEM HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan müsabaka esnasında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. 33 derece sıcaklıkta oynanan müsabakanın 45+3'üncü dakikasında maçın yardımcı hakemi Humberto Panjoj saha kenarında kendisini yere bıraktı. Humberto Panjoj'un yanına ilk koşan isim Kanada kalecisi Maxime Crepeau oldu.

Maçın hakemi yaşananları gördükten sonra hemen oyunu durdu. Humberto Panjoj'un yanına iki takımın sağlık heyetleri ilk gidenler arasında yer aldı. Humberto Panjoj'a yapılan müdahale sonrası sahaya sedye davet edildi. Humberto Panjoj sedyeyle ambulansa alındı. Humberto Panjoj'un yer aldığı ambulans doğrudan hastaneye doğru yola çıktı. Maçın hakemi yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından müsabakayı yeniden başlattı. Bu sırada tribünlerde şaşkın bakışlar dikkat çekti.

ARJANTİN, LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

A Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Şili ile Arjantin karşı karşıya geldi.

MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 1-0 kazandı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Mavi-Beyazlılar bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaşaral liderliği garantiledi.

Grubun son maçında Arjantin ile Peru ve Kanada ile Şili karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan müsabakalar sonrası A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle;

Arjantin: 6 puan

Kanada: 3 puan

Şili: 1 puan

Peru: 1 puan