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Copa America'da Şili Ekvador'u 2-1 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi

Copa America C Grubu'nda Şili ile Ekvador karşı karşıya geldi.

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Şili mücadelenin 8. dakikasında Fuenzalida ile öne geçti. Ekvador 26. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi.

Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye Alexis Sanchez çıktı ve Şili bir kez daha öne geçti. Karşılaşmanın 89. dakikasında Gabriel Achilier gördüğü kırmızı kartla Ekvador'u 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve Şili, Copa America'da ikinci maçında Ekvador'u 2-1 mağlup etti ve puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Şili'de Gary Medel ve Mauricio Isla 90 dakika sahada kaldı.

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