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Spor

Copa America'nın üçüncüsü Uruguay

Copa America'da Uruguay, Kanada'yı penaltılar mağlup ederek turnuvayı 3. olarak tamamladı.

14 Temmuz 2024 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Copa America'nın üçüncüsü Uruguay
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14 Haziran'da başlayan Copa America'da final karşılaşması 15 Temmuz'da oynanacak. Final mücadelesi öncesinde ise Kanada ve Uruguay karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren mücadele penaltılara gitti.

Urugay'ın golleri 8. dakikada Rodrigo Bentancur, 90+2. dakikada ise Luis Suarez'den geldi. Kanada, ilk golünü 22. dakikada Kone ile bulurken, 2. golü 80. dakikada Jonathan David'den geldi.

Uruguay, rakibini penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Copa America finali ise Arjantin ve Kolombiya arasında 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'te oynanacak.

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