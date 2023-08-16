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Spor

Corendon Alanyaspor 2 isimle yollarını ayırdı

Corendon Alanyaspor 2 oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Akdeniz ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ahmet Ildız ve Emircan Altıntaş'a veda etti.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
Corendon Alanyaspor 2 isimle yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, futbolcularından Ahmet Ildız ve Emircan Altıntaş'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev alan Ahmet Ildız ve sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcularımız Ahmed Ildız ve Emircan Altıntaş'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

  • Corendon Alanyaspor
  • Ahmet Ildız
  • Emircan Altıntaş

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