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Spor

Corona virüsten ölen Lorenzo Sanz kimdir? Lorenzo Sanz kaç yaşında?

Corona virüsün bulaştığı kişi sayısı günden güne artıyor. Tüm dünyaya yayılan corona virüs can almaya devam ediyor. Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz geçtiğimiz günlerde yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Lorenzo Sanz, corona virüs tanısının konması sonrası hayatını kaybetti. Real Madrid'in eski başkanlarından olan Lorenzo Sanz, ölümünün ardından merak edilmeye başlandı. Lorenzo Sanz kimdir? Lorenzo Sanz kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

22 Mart 2020 Pazar  12:35 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 12:35
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Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında başlayan corona virüs, kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Corona virüs nedeniyle birçok ülkede insanlar evlerine kapandı. Corona virüs, salgın şeklinde milyonlarca insana bulaştı. Aynı zamanda spor camiasında da görülmeye başladı. Birkaç gün önce corona virüse yakalanan Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, hayatını kaybetti. Corona virüs testi pozitif çıkan Sanz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam belirtilerini yütirdi. Peki Corona virüsten ölen Lorenzo Sanz kimdir? Lorenzo Sanz kaç yaşında vefat etti? Başta Real Madrid olmak üzere tüm Avrupa spor camiasını üzen bu haber ile birlikte Lorenzo Sanz'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı? İşte Lorenzo Sanz hakkında merak edilenler...

Yeni tip corona virüsü salgınının Avrupa'daki son durumu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19), kelimenin tam anlamı ile Avrupa'da hayatı teslim almış durumda.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in eski başkanlarından olan Lorenzo Sanz, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

LORENZO SANZ KİMDİR?

Lorenzo Sanz Mancebo, İspanyol işadamı, Real Madrid Club de Fútbol'un eski başkanı ve oğlu Fernando'nun kulübün başkanı olarak görev yaptığı Málaga Club de Fútbol'un eski sahibi.

Lorenzo Sanz, 9 Ağustos 1943 tarihinde İspanya'nın başkenti Madrid'de doğdu. Fernando Sanz'ın, Fernando Sanz, Malula Sanz Salgado, Paco Sanz, Francisco Sanz isimlerinde 4 çocuğu bulunmaktadır.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti.

Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.

Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu. Kronik rahatsızlıkları bulunan Lorenzo Sanz, corona virüs açısından riskli gurupta yer alıyordu.

Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

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