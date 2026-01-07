İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Çoruhlu FK, Nizamettin Çalışkan transferini duyurdu

İzmir Çoruhlu FK, 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 12:11
Çoruhlu FK, Nizamettin Çalışkan transferini duyurdu
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz ile anlaşan turuncu-siyahlılar, son olarak Yalova FK 77 forması giyen 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'ı da kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transferleri kapsamında son olarak Nizamettin Çalışkan ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

İzmir temsilcisi, TFF 3. Lig 4. Grup'ta devre arasına 9 puanla 14. sırada ve düşme hattında girdi.

  • Nizamettin Çalışkan
  • Çoruhlu FK
  • transfer

