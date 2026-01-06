İSTANBUL 18°C / 12°C
  Çoruhlu FK, Yasin Öztekin'i transferini duyurdu
Spor

Çoruhlu FK, Yasin Öztekin'i transferini duyurdu

İzmir Çoruhlu FK, son olarak Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.

6 Ocak 2026 Salı 09:47
Çoruhlu FK, Yasin Öztekin'i transferini duyurdu
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Turuncu-siyahlı ekip, bu doğrultuda son olarak Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır. Başkan Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşma camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İzmir Çoruhlu FK, Yasin Öztekin'ini ardından 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Salih Tokgöz'ü de transfer ettiğini duyurdu.

