Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü tek golle geçip adını play-off yarı finaline yazdırdı

Ligi 71 puanla dördüncü tamamlayan Çorum FK, 60 puan ve averajla yedinciliği elde eden Ankara Keçiörengücü'nü play-off ilk turunda konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK 1-0 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü, 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK, play-off yarı finaline adını yazdırdı. Ankara Keçiörengücü ise bir sonraki sezonda da Trendyol 1. Lig'de devam edecek.

ÇORUM FK VE BODRUM FK YARI FİNALDE

Mücadeleleri kazanan ekipler Bodrum FK ve Çorum FK, 2 maç üzerinden oynanacak play-off yarı finalinde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.