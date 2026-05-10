Spor

Çorum FK, Bodrum FK maçına hazır

Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Çorum FK maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 14:59 - Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı play-off 2. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top çalma ve duran top çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan play-off birinci tur ilk maçında sakatlanan Samudio'nun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

