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Spor

Çorum FK deplasmanda farklı kazandı!

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Çorum FK deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

14 Eylül 2024 Cumartesi 18:25 - Güncelleme:
Çorum FK deplasmanda farklı kazandı!
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Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Serkan Özbalta'nın ekibi Çorum FK deplasmanda Murat Uçkun'un yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Çorum FK'nin gollerini 31. dakikada Thomas Verheydt, 38. dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan, 55. dakikada Durel Avounou ve 85. dakikada Ahmethan Köse kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK ligdeki puanını 6'ya yükseltirken, Yeni Malatyaspor ilk hafta maçtan çekildiği için -3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK evinde Kocaelispor'u ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.

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