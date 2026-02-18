İSTANBUL 9°C / 2°C
Spor

Çorum FK deplasmanda galip

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Serikspor'u 3-2 mağlup etti.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Çorum FK deplasmanda galip
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Serikspor'u 3-2 yendi.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir, Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 85 Skvortsov), Castro, Caner Cavlun (Dk. 61 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 85 Şeref Özcan)

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Burak Çoban), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül (Dk. 84 Attamah), Fredy (Dk. 71 Ahmed Ildız), Thiam, Samudio (Dk. 84 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş

Goller: Dk. 23 Topalli, Dk. 39 Cengiz Demir (Serikspor), Dk. 32 Thiam (Penaltıdan), Dk. 49 ve 52 Burak Çoban (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Erkan Kaş, Dk. 45+5 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Arda Hilmi Şengül (Arca Çorum FK), Dk. 45+5 Burak Asan, Dk. 59 Selim Dilli (Serikspor)

  • çorum fk
  • serikspor
  • trendyol 1. lig

