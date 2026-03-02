İSTANBUL 13°C / 4°C
Spor

Çorum FK deplasmanda kazandı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti Thiam'ın penaltı golü getirdi.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Lindseth (Dk. 64 Adekanye), Toure (Dk. 21 Cissokho), Vargas (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Osman Kahraman (Dk. 64 Ada İbik), Diony

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Fredy, Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 80 Samudio), Thiam

Gol: Dk. 17 Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Herelle, Dk. 58 Ayberk Karapo, Dk. 77 Cissokho (Manisa FK), Dk. 55 Fredy, Dk. 69 Pedrinho, Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)

  • Trendyol 1. Lig
  • Arca Çorum FK
  • Thiam penaltı golü

