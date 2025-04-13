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Spor

Çorum FK evinde 3 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Çorum FK, Manisa FK'yi konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Haber Merkezi13 Nisan 2025 Pazar 23:26 - Güncelleme:
Çorum FK evinde 3 golle kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 34. hafta maçında Çorum FK, Manisa FK'yi konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri dakika 15'te Eren Karadağ, dakika 21'de Ali Akman ve dakika 71'de Eren Karadağ kaydetti. Manisa FK'nin gollerini ise 9 dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak ile 85. dakikada Georgi Minchev attı.

Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 51'e yükseltti. Manisa FK, 38 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Amed SK deplasmanına gidecek. Manisa FK, Ankaragücü'nü konuk edecek.

  • Çorum FK
  • Manisa FK
  • 1.Lig

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