Spor

Çorum FK evinde 3 puanı 3 golle aldı

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Iğdır FK'yi 3-1 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti.

9 Kasım 2025 Pazar 21:29
Çorum FK evinde 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol 1.Lig'in 13. hafta maçında Çorum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çorum FK, 3-1'lik skorla kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Ferhat Yazgan, 74. dakikada penaltıdan Emeka Eze ve 78. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.

Iğdır FK'nin tek golünü dakika 29'da Ryan Mendes kaydetti.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 25'e yükseltti. Iğdır FK ise 19 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Çorum FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Erzurumspor'u konuk edecek.

  • Çorum FK
  • Trendyol 1. Lig
  • Iğdır FK mağlubiyeti

